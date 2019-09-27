الجزء الخامس والأخير من المقابلة الحصريّة لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع السيد حسن نصرالله نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الخامس والأخير من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.