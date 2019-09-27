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رقم الخبر: 264700 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 18:37 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الجزء الخامس والأخير من المقابلة الحصريّة لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع السيد حسن نصرالله

الجزء الخامس والأخير من المقابلة الحصريّة لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع السيد حسن نصرالله

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الخامس والأخير من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

 

 

 
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