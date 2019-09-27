|رقم الخبر: 264699
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2019
|الوقت: 18:37
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الجزء الرابع من المقابلة الحصرية لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع السيد حسن نصر الله
نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الرابع من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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