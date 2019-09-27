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رقم الخبر: 264698 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 18:23 الاقسام: الوسائط المتعددة  
كلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين

كلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع الفيديو الكامل لكلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين يوم الأربعاء ١٨/٩/٢٠١٩ في حسينية الإمام الخميني (قده).
كلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين
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