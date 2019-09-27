كلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع الفيديو الكامل لكلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين يوم الأربعاء ١٨/٩/٢٠١٩ في حسينية الإمام الخميني (قده).