|رقم الخبر: 264698
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2019
|الوقت: 18:23
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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كلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين
نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع الفيديو الكامل لكلمة الإمام الخامنئي خلال اللقاء التكريمي لأصحاب المواكب الحسينية العراقيين يوم الأربعاء ١٨/٩/٢٠١٩ في حسينية الإمام الخميني (قده).
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