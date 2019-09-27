جانب من كلمة الرئيس روحاني في الأمم المتحدة جانب من كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني خلال جلسة للجمعية العامة للامم المتحدة في نسختها الـ 74.