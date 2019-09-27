  • الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤١
  • الجمعة , سبتمبر 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264697 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 18:17 الاقسام: الوسائط المتعددة  
جانب من كلمة الرئيس روحاني في الأمم المتحدة

جانب من كلمة الرئيس روحاني في الأمم المتحدة

جانب من كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني خلال جلسة للجمعية العامة للامم المتحدة في نسختها الـ 74.
جانب من كلمة الرئيس روحاني في الأمم المتحدة
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3423 sec