|رقم الخبر: 264697
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2019
|الوقت: 18:17
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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جانب من كلمة الرئيس روحاني في الأمم المتحدة
جانب من كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني خلال جلسة للجمعية العامة للامم المتحدة في نسختها الـ 74.
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