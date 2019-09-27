*غريفيث يُعبر عن حزنه بسبب الجرائم الأخيرة بحق الشعب اليمني *وصول قوات مدعومة إماراتياً وتعزيزات عسكرية إلى السواحل اليمنية *قنص 13 عنصرا لقوى العدوان في جبهتي حيران وحرض

أفادت مصادر محلية بوصول 3 سفن إماراتية إلى ميناء المخا الساحلي قادمةً من أريتريا، وعلى متنها أكثر من ألف مقاتل بعد تلقيهم التدريبات في القاعدة العسكرية الاماراتية في عصب (إريتريا).

وأكدت المصادر أن المقاتلين تم نقلهم فوراً من ميناء المخا إلى جبهات القتال في تعز، كما أفادت المعلومات بإنزال معدات وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر داخل الميناء.

وهذا الحشد العسكريّ الإماراتيّ تزامن مع أكثر من مئتي غارة للتحالف السعوديّ راح ضحيتها عشرات اليمنيين.

ونشرت صور خاصة عن وصول التعزيزات العسكرية الإماراتية إلى اليمن، وتظهر المشاهد آليات وضباطاً إماراتيين وهم يشرفون على وصول دفعات من الجنود اليمنيين تحت إمرة القائد الميدانيّ طارق محمد عبد الله صالح.

وتستقدم الإمارات تعزيزات عسكريةً إلى السواحل اليمنية في محاولة منها للتوسّع في غرب اليمن وتأمين المناطق التي تسيطر عليها.

وبعدما عزّزت وجودها العسكري في مناطق بالحديدة، حوّلت الإمارات ميناء المخا من ثاني أكبر الموانئ التجارية اليمنية إلى ميناء عسكريّ يُمنع المواطنون من الاقتراب منه.

ويأتي استقدام هذا الكمّ الهائل من الجنود والمعدّات العسكرية إلى المخا في إطار محاولة التوسّع باتجاه تعز وتثبيت موطئ قدم فيها ولذلك تتجه الإمارات نحو التصعيد في جبهة البرح وموزع.

أيضًا تريد الإمارات التوسّع باتجاه الدريهمي شمالاً التي تحاصرها بأكثر من 5 كتائب منذ نحو عام وثلاثة أشهر، وجنوباً باتجاه المحجر القديم التي تقع بين المخا والخوخة.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، الخميس، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 35 غارة جوية خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات.

وأوضح العميد سريع أن غارات العدوان استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين أغلبها على محافظة صعدة.

وكان العميد يحيى سريع أعلن عن حصيلة غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ إعلان مبادرة الرئيس مهدي المشاط عشية الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر بلغت 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا كبيرا في ممتلكات ومزارع المواطنين.

وقال الرئيس، مهدي المشاط، في خطاب له بمناسبة العيد الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة إن" تعاطي الطرف الآخر مع المبادرة التي أعلنت الأسبوع الفائت لم يكن مسؤولًا أو مشجعًا لحد الآن"، مؤكدا" تمسكنا بالمبادرة إكمالا للحجة واحتراما لدعوات السلام المتجددة ولما يبديه بعض العقلاء من تفهم وأمل".

وأضاف الرئيس" جاهزون للسلام بقدر جاهزيتنا لخوض مراحل الوجع الكبير وأمامنا أيام محدودة جدا للصبر وللتقييم".

وأعلن الرئيس المشاط عشية الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر بوقف القوات المسلحة اليمنية لهجمات الصواريخ الباليستية والطيران المسير على السعودية، من طرف واحد، لم تبد خلالها الرياض موقفا بل استمرت في شن غاراتها وارتكاب جرائم بحق المدنيين راح ضحاياها استشهاد 22 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 15 آخرين، بحسب إحصائيات للأمم المتحدة.

من جانبه عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عن حزنه بسبب الجرائم الأخيرة التي ارتكبها تحالف العدوان وأودت بحياة عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، واصفا الجرائم بأنها "حدث مفجع آخر". ودعا المبعوث الأممي في بيان جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة القائمة والالتزام بها.

وقال "أحثّ الجميع على اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة للحد من العنف، واحترام القانون الإنساني الدولي وخلق بيئة مواتية من شأنها أن تسمح لليمن باستئناف العملية السياسية دون تأخير".

وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية الطارئة التي من شأنها تخفيف معاناة ملايين اليمنيين العاجزين عن تأمين القوت اليومي والسلع الأساسية والسفر والعلاج الطبي.

وجدد المبعوث الخاص التأكيد على أن حلّ الحرب في اليمن هو تسوية سياسية تقوم على الشراكة وعلاقات الجوار وبناء مؤسسات الدولة.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خلال الأيام الماضية غارات مكثفة في محافظتي عمران والضالع أسفرت عن استشهاد 22 مواطناً بينهم نساء وأطفال وإصابة 15 آخرين، بحسب إحصائيات للأمم المتحدة.

يُذكر أن ذلك يأتي في ظل سريان هدنة أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط عشية الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر بوقف القوات المسلحة اليمنية لهجمات الصواريخ الباليستية والطيران المسير على السعودية، من طرف واحد، لم تبد خلالها الرياض موقفا بل استمرت في شن غاراتها التي بلغت خلال 4 أيام 163 غارة وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري قد قال إن حصيلة ضحايا تحالف العدوان منذ إعلان رئيس المجلس السياسي الاعلى مبادرة السلام عشية العيد الخامس لثورة الـ21 من سبتمبر الجاري، بلغت 24 شهيدا و16 جريحا جلهم من الاطفال والنساء.

وأوضح الدكتور الحاضري أنه في 22 سبتمبر الجاري استشهد مواطنين اثنين بغارة استهدفت سيارتهما في طريق عمران صعدة.

وأشار إلى انه في اليوم نفسه استشهدت اسرة مكونة من سبعة اشخاص “الأب والأم وأربعة من الاطفال وامرأة أخت رب الأسرة، كانت تحتمي بمسجد في حرف سفيان تم قصفه بالطيران، واستشهاد طفلة بمديرية التحيتا بقصف مرتزقة العدوان.

وبين الحاضري انه في يوم 24 سبتمبر الجاري استهدف طيران التحالف منزلين في منطقة النبيجة بقعطبة محافظة الضالع نتج عنه استشهاد رجلين وثلاث نساء وسبعة أطفال وكذا استشهاد أحد المسعفين.

ولفت إلى ان حرس الحدود السعودي أقدم في يوم 25 سبتمبر بإطلاق النار على مواطن في مديرية شدا بصعدة نتج عن ذلك استشهاده، فيما اصيبت طفلة برصاص المرتزقة في منطقة الجبيلة بمديرية التحيتا.

ميدانياً لقي 13 عنصرا لقوى العدوان مصارعهم في عمليات قنص بمحافظة حجة.

وأفاد مصدر في وحدة القناصة عن مصرع 13 عنصرا لقوى العدوان السعودي الأمريكي في جبهتي حيران وحرض الحدوديتين.

كما أطلق الجيش واللجان الشعبية الخميس 4 صواريخ زلزال1 على مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبهة حيران بمحافظة حجة الحدودية.

وأفاد مصدر عسكري عن إطلاق 4 صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبهة حيران خلفت قتلى في صفوفهم وإحراق مخزن أسلحة.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت مساء الاربعاء 6 صواريخ زلزال1على تجمعات للمرتزقة في حيران ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

إلى ذلك استشهدت امرأة وأصيب شخصان آخران بجروح، الجمعة، جراء قصف نفذه مرتزقة الجيش السعودي في مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بتعرض منطقة غافرة بمديرية الظاهر لقصف من قبل مرتزقة الجيش السعودي ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى خسائر في ممتلكات ومزارع المواطنين.

*تقارير: السعودية وافقت على التهدئة مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن

من جهة اخرى أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع حركة "أنصار الله" في بعض مناطق اليمن.

وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار لأنصار الله الأسبوع الماضي وقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.