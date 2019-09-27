جدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه لإعلان رئيس كيان الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات لـ "اسرائيل"، وأنه في حال أقدمت أية حكومة صهيونية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

وخلال كلمته بالدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، توجه عبّاس بالشكر للقادة والدول والمنظمات الدولية التي دانت أو رفضت هذا الإعلان والإستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والذين أكدوا أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى للعالم أجمع، رغم المحاولات اليائسة لحرف الانتباه عنها.

وأسف عباس لمساندة أميركا التي هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، للعدوان "الإسرائيلي" بدلاً من أن تصون السلام والأمن الدوليين. مضيفاً "لقد تنكرت لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، عندما قررت الإعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقلت سفارتها إليها، في استفزاز صارخ لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمسيحيين، الذين تمثل القدس جزءاً من عقيدتهم الدينية".

وفي السياق، أوضح عباس أن الإدارة الأمريكية أقدمت أيضاً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وادعى مسؤولون فيها أن المستوطنات "الإسرائيلية" في أرضنا المحتلة شرعية، بالإضافة إلى قيامها بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في عمل غير أخلاقي وغير إنساني.‎

من جانب آخر شارك الفلسطينيون في غزة مساء الجمعة، في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل اسم جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى".

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات يوم الجمعة الـسادس والسبعين تحت عنوان: جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى وذلك في الذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأقصى وتزامناً مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الأسرى.

وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.

هذا وأصيبت مجندة إسرائيلية، الخميس، بعملية طعن على أحد أبواب المسجد الأقصى، بحسب إعلام العدو.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية إن منفذ عملية الطعن أصيب بجروح برصاص العدو الإسرائيلي.

وأصيبت الخميس مستوطنة بجروح طفيفة بعملية طعن قرب مفترق "مكابيم" الواقع جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية. وقال إعلام العدو إنهُ تم اعتقال منفذ العملية البالغ من العمر (14 عامًا).

كما تفرض الأجهزة التابعة للاحتلال اجراءات مشددة في مناطق في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية، حيث تُغلق المعابر في قطاع غزة.

وذكر موقع القناة "السابعة" انه وفقا لتقدير الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيبدأ الإغلاق يوم الأحد المقبل 29 أيلول/سبتمبر (منتصف ليل السبت-الأحد) وسيستمر حتى يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر (منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء).

وبمناسبة ما يسمى "عيد الغفران"، سيُفرض الإغلاق من يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/أكتوبر (منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء) حتى منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

كما سيفرض الإغلاق من يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر (منتصف ليل السبت-الأحد) وسيستمر حتى منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بمناسبة ما يسمى عيد المظلة.

وبحسب الموقع، فإن الإغلاق التام وإغلاق المعابر في منطقة الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفتحها سيتم وفقًا لتقدير الوضع.

*حماس تعلن استعدادها للانتخابات العامة

في سياق آخر أعلنت حركة حماس مساء الخميس استعدادها للإنتخابات العامة الشاملة والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إنها تابعت خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال "الإسرائيلي" وجرائمه المستمرة، والانحياز الأمريكي الصارخ للإحتلال، ورفضه لصفقة القرن الأمريكية، بيد أنه بقي متمسكًا بمسيرة التسوية ووهم التفاوض مع الاحتلال".

وأضافت الحركة "إننا في ضوء ما تحدث به الرئيس عباس حول نيته الدعوة للانتخابات العامة بعد عودته إلى رام الله، وانطلاقاً من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها صفقة القرن؛ نعلن في حماس استعدادنا الآن للانتخابات العامة الشاملة والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وندعو إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات".