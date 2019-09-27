*موسكو تعلق على اتهام بومبيو دمشق باستخدام الكيميائي *الخارجية الروسية: واشنطن تحمي الإرهابيين وتحاول عرقلة محاربتهم في سورية

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاتهامات الأمريكية للجيش السوري بشن هجوم كيميائي في إدلب مؤخرا، تدعو للأسف وقد تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سوريا.

وجاء تصريح فيرشينين ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحكومة السورية باستخدام الكلورين في 19 مايو، في إطار حملته على معاقل المسلحين في إدلب.

وقال فيرشينين للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس: "التحقيق الأممي في جميع حالات الاستخدام المزعوم للكيميائي في سوريا، بما فيها الحالة المذكورة لا يزال مستمرا، ونأسف لإصدار الشركاء الأمريكيين هذا الإعلان من جانب واحد".

وأضاف: "عموما، هذا يدعو للدهشة عندما تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية، ولاسيما على صعيد العملية السياسية، كما حدث في الأيام الأخيرة، إذ تظهر مثل هذه التقارير التي قد تحول دون تحسين الأوضاع في سوريا عامة، وإنجاح العملية السياسية".

وكانت دمشق قد نفت مرار امتلاكها السلاح الكيميائي بعد أن تم إتلاف مخزونها منه بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، كما نفت بشكل قاطع استخدامه في أراضيها على الإطلاق.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تحمي الإرهابيين وتحاول عرقلة الجهود الرامية للقضاء عليهم بشكل نهائي في سورية من خلال فرض عقوبات جديدة تتعلق بتوريد وقود للطائرات الروسية المشاركة بالحرب على الإرهاب في سورية.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الحكومة السورية وتم خلال هذه الفترة تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة فيما تقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفاً استعراضياً من خارج الشرعية الدولية بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب عشرات المجازر بحق المدنيين الأبرياء في سورية والعراق ودأب على تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية.

ونقلت وكالة “تاس” عن الخارجية الروسية قولها في بيان الجمعة تعليقاً على العقوبات الجديدة “إن الأقنعة سقطت أخيراً ونحن نتحدث الآن عن مخططات واضحة للحيلولة دون القضاء الكامل على الإرهابيين على الأراضي السورية”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الولايات المتحدة تتغاضى عن جرائم الإرهابيين وممارساتهم وتقوم بحمايتهم في محاولة منها لإطالة أمد الأزمة في سورية ومنع إنهائها.

وقالت إن “الجانب الروسي لاحظ بقلق ومنذ زمن طويل أن الولايات المتحدة تشرف على الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة وتزودهم بكل ما يحتاجونه وتحاول حمايتهم من الضربات التي تستهدفهم رغم أنهم ذراع لتنظيم القاعدة وتم تصنيفهم تنظيماً إرهابياً في كل العالم”.

وأشارت الوزارة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تعتبر الـ 75 منذ بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بالتدهور عام 2011 وقالت إن المحرضين على فرض هذه العقوبات من الأميركيين ضد روسيا لم يحققوا أياً من أهدافهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الخميس فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مواطنين روسيين وشركة واحدة وخمس سفن لما وصفته بدورهم “في توفير الوقود النفاث للقوات الروسية في سورية”.

إلى ذلك استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” محيط ممر أبو الضهور بالقذائف لمنع الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر الذي افتتحته الجهات المعنية قبل نحو أسبوعين لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين في مدينة إدلب وريفها بينما خرجت مظاهرات احتجاجية في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية تطالب بالسماح للأهالي الراغبين بالخروج بالتوجه إلى الممر جنوب شرق المدينة.

وأفاد مراسل سانا بأن إرهابيي “جبهة النصرة” واصلوا لليوم الخامس عشر على التوالي اتخاذ المدنيين في مناطق انتشارهم في محافظة إدلب دروعاً بشرية واستهدفوا ممر أبو الضهور أكثر من مرة الجمعة بالقذائف لمنع الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر.

إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى أن مجموعات من النساء خرجت صباح الجمعة بمظاهرات ضد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في عدد من مناطق سيطرته في إدلب مطالبة بالسماح للأهالي بالتوجه إلى ممر أبو الضهور والخروج من مناطق سيطرة التنظيم التكفيري.

وجهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش خلال السنوات السابقة ممرات إنسانية في عدد من المناطق لتأمين خروج مئات آلاف المدنيين منها حفاظاً على حياتهم وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة قبل إعادتهم إلى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق بفضل بطولات الجيش وتأمين البنى الأساسية فيها.

من جانب آخر كشفت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، قد دمر على مدى السنتين الأخيرتين أكثر من مئة طائرة مسيرة حاولت مهاجمة القاعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف للصحفيين الجمعة: "يحاول الإرهابيون اختراق نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد تم تدمير 118 طائرة دون طيار للجماعات الإرهابية خلال عامين، بما فيها 58 اعتبارا من مطلع يناير الماضي".

وأوضح كوناشينكوف أن معظم الدرونات أطلقت من منطقة إدلب لوقف التصعيد، وخاصة من بلدات اللطامنة وخان شيخون وكفر زيت وغيرها.

وتابع: "إضافة إلى ذلك، أحبطت أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للطائرات من نوعي "بانتسير- إس1" و"تور- إم2" محاولات الإرهابيين ضرب القاعدة بالقذائف الصاروخية، حيث دمرت المنظومتان المذكورتان منذ 1 يناير الماضي 27 قذيفة صاروخية أطلقت الجماعات الإرهابية معظمها من منطقة إدلب".