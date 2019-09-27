|رقم الخبر: 264691
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2019
|الوقت: 19:49
|الاقسام: عربيات
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العراق.. إصابة ثلاثة مدنيين في تفجير عبوة ناسفة شمال بغداد
أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح إثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة نقل ركاب نوع كيا انفجرت مساء الخميس أثناء مرورها في منطقة التاجي ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة”.
يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى هجمات تكفيرية تستهدف المدنيين وقوات الأمن والجيش العراقي، وتفكك القوات الأمنية بشكل متكرر عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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