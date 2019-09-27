وقال مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة نقل ركاب نوع كيا انفجرت مساء الخميس أثناء مرورها في منطقة التاجي ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة”.

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى هجمات تكفيرية تستهدف المدنيين وقوات الأمن والجيش العراقي، وتفكك القوات الأمنية بشكل متكرر عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.