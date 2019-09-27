نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في منظمة العفو الدولية قوله، إن الإصلاحات التي قامت بها قطر لتحسين أوضاع مليوني عامل أجنبي يعملون فيها، لا ترقى إلى الوعود التي قطعتها الدوحة على نفسها.

وأكد نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبرن حدوث تحسن طفيف، لكن بشكل عام، فإن المنظمة اكتشفت أنه لم يحدث تقدم حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك، مضيفاً أنه يجب على جهات مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم أن تضغط على الدولة الخليجية التي تستضيف كأس العالم 2022، وتشجيع سلطاتها للقيام بما تعهدت أن تقوم به.

تصريحات كوكبرن، تأتي بعد أسبوع من نشر المنظمة تقريراً وثقت فيه حالات نحو ألفي عامل لم يتقاضوا اجورهم، وأجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور، رغم أن الدوحة التي تواجه انتقادات كثيرة بسبب ما تؤكد جماعات حقوقية بأنها أوضاع متردية يعيش فيها العمال، كانت قد شكلت لجنة لفض المنازعات وسماع شكاوى العمال، في إطار ما تعهدت به السلطات القطرية لتنفيذ برنامج إصلاحات شامل، حددت فيه أيضاً حد أدنى للأجور.

وردت الدوحة على تقرير منظمة العفو الدولية ببيان أكدت فيه إنها تعمل لضمان أن تكون هذه الإصلاحات فعالة وتصل لأكبر عدد ممكن، مشددة على أن أي قضايا أو تأخير في النظام سيتم التعامل معها بشكل واف.