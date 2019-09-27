تطورات ملحوظة تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية على أمل كسر الجمود وانهاء الانقسام بين رام الله وغزة... إنفراجة قد تحدث قريبا عبر مصالحة وطنية وإجراء إنتخابات عامة التي دعا اليها رئيس السلطة محمود عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا رفضه لأي حلول مع الاحتلال تطرحها واشنطن.

وقد أعلنت حركة حماس موافقتها على الانتخابات العامة الشاملة التي دعا اليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي ذلك بعد موافقة حماس على المبادرة التي طرحتها الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي، وأكدت أنها ستضع كل إمكاناتها تحت تصرف الفصائل لتنفيذ المبادرة.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ان الولايات المتحدة الامريكية تساند العدوان الاسرائيلي علينا وتتنكر لمسؤوليتها الدولية والقانونية والسياسية والاخلاقية ".

حركة حماس رحبت بدعوة عباس وأعلنت موافقتها على الانتخابات العامة الشاملة والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وقالت في بيان لها: إن قرارها يأتي انطلاقا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها ما يسمى صفقة القرن... لكن الحركة طالبت عباس بمغادرة مربع التسوية والتحلل من إتفاق أوسلو الكارثة على حد وصفها معتبرة ان ذلك يفرض التوافق على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أميركيا لتصفية القضية الفلسطينية.

هذه التطورات الايجابية تأتي بعد موافقة حماس على مبادرة الفصائل الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وذلك خلال لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة بالفصائل في غزة.

موقف حماس رحبت به الفصائل الأخرى معربة عن أملها أن تجد هذه المبادرة طريق التطبيق والتنفيذ.

ومن المقرر ان تسلم حركة فتح ردها للفصائل الفلسطينية من خلال الوفد المكلف بإنهاء الانقسام لكنها تصر حسب قيادييها على إتفاق الفين وسبعة عشر الموقع مع حماس والذي ينص على بنود أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية والإتفاق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.