بولندا تتهم الكيان الصهيوني بتأجيج معاداة السامية

حمّل الرئيس البولندي أندجي دودا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن تأجيج معاداة السامية في بلاده في الآونة الأخيرة.

ونقل موقع Jewish Insider الأمريكي اليهودي الخميس عن أشخاص حضروا اجتماعا عقده دودا في قنصلية وارسو بنيويورك الأربعاء الماضي مع زعماء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، قولهم إن الرئيس البولندي أعرب عن أسفه إزاء عدم ندم حكومة الاحتلال على تصريحاتها عن ضلوع البولنديين في محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية "الهولوكوست".

وأشار دودا إلى أن التصريحات التي وردت في فبراير الماضي على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس كانت مهينة للشعب البولندي وأسفرت عن ارتفاع وتيرة الهجمات ضد اليهود في البلاد، مشيرا إلى مطالبات في بلاده بالامتناع عن زيارة إسرائيل ما لم يعتذر كاتس.

وأعرب اليهودي المسن إدوارد موسبيرغ وهو من الناجين من الهولوكوست حسب الموقع، عن تأييده لدودا في هذه المسألة، قائلا إن اليهود الإسرائيليين مثل كاتس يتحملون المسؤولية عن ارتفاع وتائر معاداة السامية.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر المستمر بين تل أبيب ووارسو حول دور البولنديين في الهولوكوست، لاسيما بعد تبني البرلمان البولندي قانونا يحظر اتهام البلاد بالتورط في المحرقة النازية.

وفي فبراير الماضي أثار وزير الخارجية الإسرائيلي جدلا واسعا عندما قال إن البولنديين "يتشربون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم" وكثير منهم تعاونوا مع النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

رفض طلب نتنياهو بث جلسة تمهيدية لمحاكمته على الهواء

من جهة أخرى رفض النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت طلب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بث جلسة مساءلة تمهيدية على الهواء مباشرة لمحاكمته بتهم فساد، معتبرا هذا المطلب مخالفا للقانون.

وشدد ماندلبليت الذي يتولى أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة في رسالة بعث بها إلى محامي نتنياهو، على أن طلب رئيس الوزراء "عقيم وغير مسبوق ولا طائل منه ويفتقر إلى السند القانوني"، مؤكدا أن فريق نتنياهو كان يعلم منذ البداية أنه سيرفض الطلب.

وأوضح النائب العام أن الجلسة التي من المقرر أن تعقد في الثاني والثالث من أكتوبر تهدف إلى إقناع الجهة المختصة وليس الجمهور بما إذا كان هناك مبرر لتوجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن ماندلبليت انتقد المدافعين عن نتنياهو لعدم تقديمهم إفادات موكلهم خطيا إلى النيابة العامة قبل عقد الجلسة.

وستعقد الجلسة لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا إلى نتنياهو الذي يخوض حاليا صراعا صعبا لللبقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة، وهو ينفي ارتكابه أي مخالفات مصرّا على أن التهم مسيسة.