عبر الكرملين الجمعة عن أمله في ألا تنشر واشنطن التفاصيل السرية للاتصالات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

أدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذا التصريح ردا على سؤال عن إعلان البيت الأبيض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 25 يوليو تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأثارت عاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف إن نشر التفاصيل السرية لمثل تلك الاتصالات يتنافى مع العرف الدبلوماسي العام، مضيفا أنه يأمل ألا يؤدي الوضع المتدهور للعلاقات بين البلدين إلى موقف مماثل فيما يتصل بروسيا.

روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحارا

من جانب آخر ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الجمعة أن حرس الحدود احتجز ثلاثة قوارب صيد كورية شمالية و262 بحارا من أفراد أطقمها بسبب الصيد بدون تصريح في مياه تعتبرها موسكو منطقة اقتصادية حصرية.

وقال التقرير إنه جرى نقل القوارب إلى ميناء ناخودكا الروسي بينما صادر حرس الحدود 30 ألفا من سمك الحبار ومعدات تستخدم في الصيد المخالف للقانون. وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري.

واحتجزت روسيا في 17 سبتمبر أيلول قاربين تابعين لكوريا الشمالية في مياه إقليمية روسية في بحر اليابان بعد أن هاجم أحدهما دورية روسية.

مانيلا: دوتيرتي سيزور روسيا في بداية أكتوبر

في سياق آخر قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية أميليتا أكينو، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي، سيزور روسيا في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأضافت المتحدثة، أن الرئيس دوتيرتي، يعتزم المشاركة في منتدى "فالداي" وسيلقي كلمة هناك، وكذلك سيلقي محاضرة للدبلوماسيين المبتدئين الروس.

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن روسيا والفلبين ستوقعان على عدد من الاتفاقيات الثنائية، في مجال الثقافة والصحة والعلوم، خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفلبيني إلى موسكو.

في يونيو الماضي قال المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، الجنرال خيرموجينيس إسبيرون، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن دوتيرتي، قد يزور روسيا في أكتوبر، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد.

وفي مايو 2017، اضطر دوتيرتي، لقطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بلاده بسبب الاشتباكات بين الجيش والمتمردين في مقاطعة مينداناو الجنوبية.