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رقم الخبر: 264681 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: اقتصاد  
غرفة التجارة الإيرانية تبرم مذكرة تعاون مع الإتحاد الأوراسي

غرفة التجارة الإيرانية تبرم مذكرة تعاون مع الإتحاد الأوراسي

وقّع المجلس التجاري للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية وغرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في إيران مذكرة تعاون.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، على هامش معرض أوراسيا الدولي 2019 في مدينة بيشكيك، وذلك وفقاً لوكالة "إكي برس" القرغيزية.

ووقع غلام حسين صفائي رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، مذكرة التفاهم للتعاون نيابة عن إيران، فيما وقع رئيس اتحاد الصناعات والاستثمار في قيرغيزيا دانيل إبرايف، نيابة عن المجلس التجاري للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.

 

 
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