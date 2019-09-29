وتم توقيع مذكرة التفاهم، على هامش معرض أوراسيا الدولي 2019 في مدينة بيشكيك، وذلك وفقاً لوكالة "إكي برس" القرغيزية.

ووقع غلام حسين صفائي رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، مذكرة التفاهم للتعاون نيابة عن إيران، فيما وقع رئيس اتحاد الصناعات والاستثمار في قيرغيزيا دانيل إبرايف، نيابة عن المجلس التجاري للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.