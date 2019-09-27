أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي بالأمس أن ليونيل ميسي، قائد الفريق، عاني من استطالة في العضلة الضامة للساق اليسرى خلال مباراة فياريال.

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إلى إصابة خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت «البلوجرانا» بفياريال يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من النسخة الحالية لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انتهت بفوز حامل لقب النسخة الماضية بهدفين لهدف.

ولم يجد إرنستو فالفيردي، مدرب «البلوجرانا»، خيارًا آخر سوى سحب ميسي بين شوطي المباراة بعد شعوره بآلام عضلية.

وأعلن النادي في بيان رسمي بالأمس عن تفاصيل الإصابة التي عانى منها قائد الفريق، وجاء في بيانه: «يعاني لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من استطالة في العضلة الضامة للساق اليسرى».

وعلى الرغم من غياب الأنباء المتعلقة بمدة غياب ميسي عن المشاركة في مباريات الفريق المختلفة، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الأمر بدأت في الانتشار مؤخرًا.

وفي هذا السياق كشف برنامج «التشيرينجيتو» على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن النجم الأرجنتيني قد يغيب لمدة تقارب الشهر، وهو ما قد يمنعه من المشاركة في لقاء الكلاسيكو المقبل الذي سيقام في السادس والعشرين من الشهر المقبل على عشب ملعب كامب نو.