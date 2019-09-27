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رقم الخبر: 264677 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: رياضة  
كريستيانو رونالدو ثاني أسوأ مُنفذ ركلات ثابتة في الكالتشيو

كريستيانو رونالدو ثاني أسوأ مُنفذ ركلات ثابتة في الكالتشيو

في مفاجأة رقمية غير متوقعة، نشرت صحيفة الآس الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ثاني أسوأ لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي بالموسم الماضي في تسديد الركلات الثابتة.

حيث أكدت الصحيفة إلى أن مهاجم يوفنتوس حاول تسديد 18 كرة ثابتة ولم ينجح في تحويلها لأهداف وذلك خلال موسم 2018/2019 وهو أفضل فقط من كاميلو شيانو لاعب فريق فروزينوني والذي أهدر 21 محاولة في الموسم الماضي.

وبجميع المسابقات التي لعبها مع البيانكونيري فإن كريستيانو كانت لديه 24 محاولة من تسديد الركلات الثابتة..اصطمت 15 منها في الحائط البشري وذهبت اثنتين منهما بعيداً عن المرمى بينما تم تصدي سبعة منهم من قبل حارس الفريق المنافس.

تأتي تلك الأرقام مُعاكسة للأداء المتميز الذي يقدمه كريستيانو مع فريق اليوفي وحتى مع سجله التهديفي المميز سواءً مع مانشستر يونايتد و ريال مدريد من قبل أو حتى مع يوفنتوس منذ الموسم الماضي.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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