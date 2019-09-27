حيث أكدت الصحيفة إلى أن مهاجم يوفنتوس حاول تسديد 18 كرة ثابتة ولم ينجح في تحويلها لأهداف وذلك خلال موسم 2018/2019 وهو أفضل فقط من كاميلو شيانو لاعب فريق فروزينوني والذي أهدر 21 محاولة في الموسم الماضي.



وبجميع المسابقات التي لعبها مع البيانكونيري فإن كريستيانو كانت لديه 24 محاولة من تسديد الركلات الثابتة..اصطمت 15 منها في الحائط البشري وذهبت اثنتين منهما بعيداً عن المرمى بينما تم تصدي سبعة منهم من قبل حارس الفريق المنافس.



تأتي تلك الأرقام مُعاكسة للأداء المتميز الذي يقدمه كريستيانو مع فريق اليوفي وحتى مع سجله التهديفي المميز سواءً مع مانشستر يونايتد و ريال مدريد من قبل أو حتى مع يوفنتوس منذ الموسم الماضي.