انطلاق مناورة للحرس الثوري في شرق شيراز جنوب ايران انطلقت مناورة "الى بيت المقدس" اليوم الجمعة في شرق مدينة شيراز تزامنا مع اسبوع الدفاع المقدس وستستمر لغاية عصر غد السبت.