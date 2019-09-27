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رقم الخبر: 264676 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: سياسة  
انطلاق مناورة للحرس الثوري في شرق شيراز جنوب ايران

انطلاق مناورة للحرس الثوري في شرق شيراز جنوب ايران

انطلقت مناورة "الى بيت المقدس" اليوم الجمعة في شرق مدينة شيراز تزامنا مع اسبوع الدفاع المقدس وستستمر لغاية عصر غد السبت.

وتهدف هذه المناورة التي تستمر يومين الى اقامة صفوف تدريبية وتمرين سناريوهات المناورة وتنظيم صفوف ارشادية تدريبية وتحرك القوات ليلا والقتال الليلي واقامة الكمائن ومكافحة الكمائن واطلاق النيران والاستعراض الحماسي والعرض الصباحي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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