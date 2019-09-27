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رقم الخبر: 264675 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: رياضة  
مجموعات بطولة آسيا تحت 23 عامًا بكرة القدم
والمجموعة الثالثة تضم منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران

مجموعات بطولة آسيا تحت 23 عامًا بكرة القدم

وقع المنتخب الأولمبي السوري في المجموعة الثانية، ببطولة آسيا تحت 23 عامًا، بجانب قطر واليابان والسعودية، في القرعة التي سُحبت يوم الخميس بالعاصمة التايلاندية بانكوك، التي ستستضيف المنافسات.

وضمت المجموعة الأولى تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، فيما شملت الثالثة منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران، والرابعة منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

وتم وضع منتخب تايلاند "المضيف" على رأس المجموعة الأولى، فيما أكملت منتخبات أوزبكستان "حامل اللقب" وفيتنام "الوصيف" وقطر "ثالث الترتيب في النسخة الماضية" المستوى الأول.

وضم المستوى الثاني، منتخبات العراق واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وفي المستوى الثالث، تواجدت منتخبات الصين والأردن وأستراليا والسعودية، مقابل وجود إيران والإمارات والبحرين وسوريا في المستوى الرابع.

وتقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن تايلاندية، هي: بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسات يوم 8 كانون الثاني/يناير، العام المقبل.

وتتنافس كذلك المنتخبات من أجل الحصول على بطاقات التأهل، إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث ستصعد للأولمبياد أول 3 منتخبات بالبطولة، كي تنضم إلى اليابان صاحبة الأرض.

وفي حال حصول منتخب اليابان، على أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، سيتأهل الرابع لدورة الألعاب الأولمبية.

 
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مصدر الخبر: كوووووووووورة
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