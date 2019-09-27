أعلن الاتحاد الأميركي للجودو وفاة لاعب منتخب بلاده، جاك هاتون، والذي رحل بشكل مفاجئ، الأربعاء، بعد 5 أيام عن احتفاله بعيد ميلاده الـ24، فيما لم تحدد أسباب الوفاة.

وذكر الاتحاد الأميركي في بيان: بألم شديد جدا، يعلن الاتحاد الأميركي للجودو الوفاة غير المتوقعة للاعب المنتخب الوطني جاك هاتون، مضيفا (كان جاك واحدا من أفضل لاعبي الجودو الأميركيين وفاز بالعديد من الميداليات في مسابقات مختلفة حول العالم).

وتابع: نعرب عن خالص تعازينا لعائلة هاتون وزملائه في المنتخب الوطني والمدربين والأصدقاء. لقد ترك جاك بصمة لا تمحى لدى كل من حظي بمعرفته، ولن يتم نسيانه.

ويُعتبر جاك هاتون أحد أفضل فرص الولايات المتحدة للظفر بميدالية في أولمبياد طوكيو العام المقبل، لكن الموت حال دون ذلك.

وكانت أفضل نتيجة في مشوار هاتون حتى الآن فوزه بالميدالية الفضية في جائزة أنطاليا الكبرى (تركيا) في أبريل 2018.

وكان هاتون مصنفا في المركز 30 عالميا في فئة أقل من 81 كلغ، وبلغ الدور الـ2 في النسخ الـ3 الأخيرة لبطولة العالم، آخرها الشهر الماضي في طوكيو.

وخسر هاتون الشهر الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في دورة الألعاب الأميركية في ليما.