يعتزم ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم زيارة إيران في أكتوبر، لمتابعة التزام طهران بتعهدها السماح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة مباراة بين منتخبها الوطني وكمبوديا في 10 أكتوبر.

وأشار رئيسه السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من الاتحاد طهران، إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية قدمت "ضمانات" بالسماح للإناث بحضور مباراة كمبوديا، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الفرنسي يوري دجوركاييف الذي عين مؤخرا مديرا عاما لمؤسسة الفيفا:(أستعد لتنظيم الأمور لأكون على الأرض في 10 أكتوبر).

ورأى دجوركاييف، اللاعب الدولي الفرنسي السابق، أن حضور ممثلين من الاتحاد الدولي مهم "لإظهار أن الفيفا تدخّل باقتناع" من أجل السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم بشكل رسمي في إيران.

وكان إنفانتينو قد أكد الاثنين على هامش حفل الجوائز السنوية للاتحاد في مدينة ميلانو الإيطالية، أن "عين العالم" ستكون على إيران.

أضاف: تلقينا ضمانات من السلطات الكروية في إيران بأن هذا الأمر سيتغير، وسيتغير بدءا من المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم... عين العالم ستكون على إيران، والعالم يتطلع لرؤية النساء يدخلن لمشاهدة مباريات كرة القدم هناك.