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رقم الخبر: 264663 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
بهدفين . . سباهان يباغت برسبوليس صاحب الارض

بهدفين . . سباهان يباغت برسبوليس صاحب الارض

تغلب نادي سباهان اصفهان على مضيفه برسبوليس طهران بهدفين دون رد على استاد "آزادي" يوم الخميس، وذلك في اطار المرحلة الخامسة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف الاول للضيوف عبر صاروخية المحترف البرازيلي "كيروش ستنلي" الذي سدد من خارج المنطقة واسكنها على اليمين الحارس بيرانوند ( د 80) بعدما ارتطمت بالعارضة اولا وسقطت في الشباك .

وحمل الهدف الثاني لسباهان توقيع البديل "محمد محبي" الذي سدد من الجهة اليمنى داخل المنطقة، فدخلت المرمى من يسار الحارس الذي لم يحسن التعامل معها (د 85)، لتُسجل ثاني هزيمة لبرسبوليس في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد برسبوليس عند 9 نقاط فيما تصدر سباهان الترتيب بـ 11 نقطة وبفارق الاهداف عن مطارده (شهر خودرو).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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