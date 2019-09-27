اهدر نادي استقلال طهران من جديد فوزا محققا في الوقت الضائع بعد تلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع ليعوض الفوز بالتعادل على ارض خصمه ذوب آهن.

ففي الاسبوع الخامس من مباريات الدوري الممتاز التقى نادي استقلال خصمه نادي ذوب آهن على ملعب فولاد شهر في مدينة اصفهان يوم الخميس انتهت بالتعادل 2/2 .

وشهدت المباراة كرة سريعة وقاد استقلال هجمات جيدة على خصمه في الدقائق الاولى للمباراة ولعب كرة افضل من مضيفه واهدر في الدقيقة 25 هدفا محققا من تسديدة اللاعب فرشيد اسماعيلي التي مرت من جنب هدف ذوب آهن كما اهدر استقلال فرصتين اخرتين للتسجيل في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني قدم استقلال اداء افضل من مضيفه ولكن الاستعجال كان سببا في اهدار فرص الضيف بالتسجيل حتى تمكن في الدقيقة 67 من المباراة من هز شباك خصمه عبر تسديدة للاعب داريوش شجاعيان .

وتمكن ذوب اهن في الدقيقة 73 من تسجيل هدف التعادل عبر لاعبه دانیال اسماعيلي فر لكن استقلال تمكن من التسجيل في الدقيقة 89 من تسجيل هدفه الثاني عبر لاعبه فرشيد اسماعيل الا ان فوز استقلال لم يدم طويلا حيث تمكن ذوب اهن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 92 بواسطة لاعبه ارسلان مطهري بعد نقلة مشكوكة بالتسلل لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 .