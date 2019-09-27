وبعد حصول الأنيميشن على جائزة مهرجان باريس الكبرى يكون قد حصل على جائزته الدولية الثانية عشرة.

وقصة فيلم «ذئب انا وآخذ القطيع» (كركم وكله ميبرم) مقتبسة من كتاب للكاتبة افسانة شعبان نجاد، ومدة الفيلم 8 دقائق.

وكان الفيلم قد شارك قبل ذلك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية في العالم منها مهرجان «Chaniartoon» الدولي في اليونان، مهرجان الإنيميشن "توكو" السينمائي في فنلندا، مهرجان الانيميشن «فانتوج» في سويسرا، مهرجان «فارنا» الدولي في بلغاريا، مهرجان «Cartoon Club» الدولي في ايطاليا، مهرجان «اينسومنيا» الدولي في روسيا وغيرها.

يذكر أنّ الدورة الثانية عشرة لمهرجان أنيميشن باريس الدولي قد أقيمت من ۱۷ حتى ۲۳ سبتمبر الجاري في العاصمة الفرنسية.