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رقم الخبر: 264658 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان يخوضان سباق مهرجان «اوبسالا»

فيلمان ايرانيان يخوضان سباق مهرجان «اوبسالا»

يستضيف مهرجان «اوبسالا» الدولي للأفلام القصيرة بدورته الثامنة والثلاثين في السويد فيلمين ايرانيين قصيرين.

ويمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان فيلما «الاختبار» (امتحان) للمخرجة سونيا حداد و«انا ارتكبت ذنبا كله مشاعر» (من كناه بر احساسي مرتكب شده ام) للمخرجة مريم تفكري.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الحادي والعشرين من اكتوبر المقبل وستستمر حتى السابع والعشرين منه.

ويعتبر مهرجان «اوبسالا" من أهم المهرجانات في مجال الافلام القصيرة ومؤيدة من قبل اكاديمية الاوسكار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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