ويمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان فيلما «الاختبار» (امتحان) للمخرجة سونيا حداد و«انا ارتكبت ذنبا كله مشاعر» (من كناه بر احساسي مرتكب شده ام) للمخرجة مريم تفكري.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الحادي والعشرين من اكتوبر المقبل وستستمر حتى السابع والعشرين منه.

ويعتبر مهرجان «اوبسالا" من أهم المهرجانات في مجال الافلام القصيرة ومؤيدة من قبل اكاديمية الاوسكار.