إنتخبت 9 أفلام من السينما الإيرانية للعرض على شاشة الدورة السابعة من مهرجان الأفلام الآسيوية في برشلونة.

وذلك حسب ما أكدت بعض المواقع الفنية والخبرية عن مشاركة فيلم «رقص الأقدام» (رقص با) للمخرج مزدك مير عابديني في قسم المنافسة الرسمية لأحداث المهرجان وكذلك مشاركة ثلاثة أفلام إيرانية «الأيام البرتقالية» (روزهاي نارنجي) للمخرج آرش لاهوتي، «اردك لي» للمخرج بهروز غريب و«الغرفة المظلمة» (اتاق تاريك) للمخرج روح الله حجازي في قسم بانوراما المهرجان.

وأيضاً تشارك أفلام «يفا» للمخرجة آناهيد آباد، «أول توقيع لرعنا» (اولين امضا براي رعنا) للمخرج علي جكان في قسم الاكتشافات الخاص بالمهرجان، فيما تشارك أفلام «النسرين البري» (نسترن­هاي وحشي) للمخرج رهبر قنبري، «باستاريوني» للمخرج سهيل موفق في قسم تطوير سينما آسيا والمحيط.

وأخيرا يحل فيلم «آستيكمات» للمخرج مجيد رضا مصطفوي الفيلم الإيراني التاسع والمشارك في قسم العروض الخاصة بمهرجان الأفلام الآسيوية في برشلونة.

هذا وتقام الدورة السابعة من فعاليات المهرجان بهدف تقريب الثقافة والمنتجات الثقافية للجماهير مع قصص وروايات القارة الآسيوية وكذلك إنتقاء زبدة الأعمال السينمائية من 25 دولة في هذه القارة.

يذكر أن فعاليات مهرجان الأفلام الآسيوية في مدينة برشلونة الاسبانية سوف تقام في الفترة بين 4 حتى 31 اكتوبر القادم.