استخدم العلماء في جامعة "آلتو" الفنلندية سليلوز البتولا العادي بغية إعداد مادة اختبارية يمكن أن تحل محل المواد البلاستيكية.

وأضاف العلماء إلى أنسجة السليلوز متناهية الصغر أنسجة حرير شبكة العنكبوت لتتكون مصفوفة لينة تحولت بعد تجمدها إلى مادة ممتازة تتفوق مواصفاتها على مواصفات غالبية المواد الطبيعية والاصطناعية.

ومن المميزات الهامة لتلك المادة قدرتها على التحلل بيولوجيا وعدم احتوائها على البترول، فهي لا تخلف أي آثار في البيئة بعد تحللها ولا تلحق أضرارا بها.

ونظرا إلى أن حرير شبكة العنكبوت لا يمكن إنتاجه صناعيا بكميات كبيرة فاستنسخ العلماء مادة مثيلة له بناءً على الحمض النووي.

وقال البروفيسور في الجامعة، آلتو ماركوس لندر، (يمكننا استنساخ حرير شبكة العنكبوت بسهولة ونستخدم مادة جديدة لإنتاج خلايا بروتين الحرير التي لا تختلف مكوناته عن الخلايا المكتشفة في أنسجة شبكة العنكبوت).