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رقم الخبر: 264648 تاريخ النشر: أيلول 27, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أخصائيون ايرانيون ينتجون دواء عشبياً لمكافحة القمل

أخصائيون ايرانيون ينتجون دواء عشبياً لمكافحة القمل

قال المديرالتنفيذي لشركة المنتجات الدوائية التابعة لجامعة مشهد الطبية "محمد تقي ميراحمدي" ان الخبراء الايرانيين انتجوا مستحصلا عشبيا يستخدم في مكافحة القمل.

واضاف ميراحمدي على هامش معرض ايران فارما الدولي الخامس للادوية بطهران: ان الباحثين والاخصائين قاموا ببحوث على اعشاب طبية استمرت عامين حيث توصلوا لانتاج مستحصل عشبي يستخدم لمكافحة القمل الذي يصيب شعر الرأس.

واكد ان المستحصل ليس له اعراض جانبية بالنسبة للشعر ولايصيبه بأذى معلنا انتاجه بشكل تجاري والدخول الى الاسواق .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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