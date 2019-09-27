قال المديرالتنفيذي لشركة المنتجات الدوائية التابعة لجامعة مشهد الطبية "محمد تقي ميراحمدي" ان الخبراء الايرانيين انتجوا مستحصلا عشبيا يستخدم في مكافحة القمل.

واضاف ميراحمدي على هامش معرض ايران فارما الدولي الخامس للادوية بطهران: ان الباحثين والاخصائين قاموا ببحوث على اعشاب طبية استمرت عامين حيث توصلوا لانتاج مستحصل عشبي يستخدم لمكافحة القمل الذي يصيب شعر الرأس.

واكد ان المستحصل ليس له اعراض جانبية بالنسبة للشعر ولايصيبه بأذى معلنا انتاجه بشكل تجاري والدخول الى الاسواق .