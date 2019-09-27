خلق الله –سبحانه وتعالى– الإنسان «حر الإرادة»، «حر الفعل» –وإن كان تحت المشيئة الكلية الإلهية– وبذلك صار الإنسان وحده -دون باقي المخلوقات- هو المخلوق المتفرّد بهذه الحرية، وهذه هي «الأمانة» التي حملها الإنسان أي: أمانة الحرية والاختيار. وعلى أساسها يتم «الحساب والجزاء»، و«الثواب والعقاب».

وطبقاً لهذه الحرية، كان هناك إرادة الخير، وإرادة الشر. وكان هناك نجدين (سبيلين) سبيل للحق، وسبيل للباطل، وكان هناك اعتقادان: الإيمان، والكفر. وللإنسان كامل الحرية، والقدرة، والمشيئة أن يأتي الخير أو الشر، أو يسلك طريق الحق، أو أن يمضي في طريق الباطل، أو إن شاء آمن، أو إن شاء كفر.

الحرية الإنسانية في كل فعل؛ لأنه سيُسأل عنها يوم القيامة! ولا يمكن أن يُسأل عنها إلا عند «حريته» وقدرته على الاختيار، وإلا لو كان مجبراً على فعل الخير لما كان لثوابه معنى، ولو كان مجبراً على فعل الشر لما كان لعقابه معنى؛ ولذا فهو يملك حرية الإرادة، وحرية الفعل.

بل جاء الإسلام، وشُرع الجهاد ليحرر الإرادة الإنسانية ذاتها مما يمارسه الطغاة ومدّعي الربوبية من البشر على الخلق، فيحرره من هذه الأغلال المادية، وكذلك يُحرره من الأثقال المعنوية التي يستجيب فيها الإنسان لغيره من البشر ويخضع لهم، فيُصدق دجلهم، ويتبع ضلالاتهم.

هذه هي حرية الإنسان. ولكن عندما يستجيب الإنسان، ويختار دواعي الشر، وطريق الباطل، لا ينتهي عند ذلك فحسب، بل إنه يريد أمرين؛ الأول: إنشاء مجتمع الباطل والشر. والثاني: محاربة مجتمع الحق والإيمان. وإعلانه البدء بهذه الحرب، والتوحش في العدوان. فلا يطيق الباطل أن يرى الحق موجوداً فضلاً عن أن يكون منتصراً.

محاور الحق

وهنا، يعمل الحق على ثلاثة محاور: دعوة الإنسان، استقامة المجتمع، حرية إقامة الحق والعدل.

دعوة الإنسان

ذلك المحور هو محور ذاتي. والإنسان فيه حر الاختيار والإرادة؛ فالحق يدعو الإنسان للاستقامة، ويُزين ويحبب له طريق الخير، كما يفعل الباطل وهو يُزين القبيح! والإنسان حر في أن يختار الحق، أو يتركه، فحسابه على الله في الآخرة، وسيُحاسب وحده على ما قدّمت يداه. والدنيا –في النهاية– ليست «دار عدل»، بل «دار امتحان وعمل».

استقامة المجتمع

أما ذلك المحور فهو محور عام. ومقدس كذلك، لا يترك الحق فيه مجالاً للإنسان أن يشيع فيه الباطل والفواحش؛ فمحاولة نشر الباطل والفواحش هو «عدوان» على حرية الإنسان في التماس طريق الخير.

ولا يخلط بين الحرية الذاتية الفردية الخاصة للإنسان، وبين حرية المجتمع وضرورة استقامته؛ لأنه محضن الإنسان والأسرة عموماً، ويجب أن يبقى مطهراً نقياً على أحسن مظهر، وأجمل صورة.

ولكن أهل الباطل يريدون لهذا المجتمع أن يكون على الباطل، بحجة «الحرية»؛ فتراهم يرون في العري، والشذوذ، والإلحاد، والكفر، والزندقة… «حرية»! وهي بالفعل حرية، ولكنها حرية ذاتية فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر؛ فليس هناك لأحد من البشر سلطان على القلوب والضمائر.

ولكنهم لا يريدون ذلك فحسب، إنهم يريدون أن ينقلوا هذا الباطل إلى «الفضاء العام الاجتماعي»؛ ليكون له «السيادة والقيادة والسياسة» وهنا تكون الكارثة، والخلط، والتدليس. ولأهل العلمانية صولات وجولات وطنطنة كثيرة حول هذه «الحرية»، وقد يعطون «جرعات صغيرة» منها لمن يزعجهم الحديث الواضح المباشر، وقد يغالون ويعطون «الجرعة كاملة» فينصدم البعض، ويستجيب الآخر!

بل وترى بعض من يزعم الدعوة إلى الإسلام يُصدق دعوات «المساواة والحرية وحقوق الإنسان» ويتأثر بالجرعات الصغيرة المتتالية من العلمانية، حتى نجده في نهاية المطاف «داعية إسلامي إلى العلمانية لا إلى الإسلام!»، ودعوات المساواة والحرية إنما هي الغطاء الجميل الناعم الذي يغطي وجه «أيديولوجيا الباطل» القبيح.

حرية إقامة الحق والعدل

فالحق له أصالة في ذاته، أصالة فطرية فطر الله الناس عليها، وأصالة عقلية تنهض بها العقول الراشدة، وقبل هذا وذاك رسالة الوحي إلى رسل الله. فهذا الحق الأصيل شرعاً ربانياً، وفطرة سوية، وعقلاً راشداً، له كامل «الحرية» في دعوة الإنسان، واستقامة المجتمع، ومقاومة الباطل.

وليس هو القول الشائع: «إن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين»، فماذا لو كانت حرية الآخرين هي (الشر والباطل)؟ والقول الصحيح –فيما أرى– هو:

إن حريتك الذاتية تنتهي عند حرية إقامة الحق الرباني، وعند حرية المجتمع الطاهر النظيف.

خاتمة

فللحق الحرية الكاملة في الحفاظ على الفطرة السوية النظيفة، وللحق مواجهة كل هؤلاء الذين يحاولون أن يدعوا للباطل ليكون محور اجتماع ونمط حياة، وللحق أن يواجههم بكل وسيلة مكافئة، وناجعة.

فيُفرق بين الحرية الذاتية في اختيار الإنسان ما يشاء، وأن يفعل ما يشاء، وبين حرية المجتمع في أن يكون مستقيماً ظاهراً على الحق، وحرية الحق ذاته في مواجهة ومعاداة كل باطل، وحرية دعوة الإنسان للاستماع لرسالة الحق، وممارسته، وإظهاره.

ومن ثم يجب التربية الصحيحة على «الاستعلاء» بالإيمان والحق –وليس الاستعلاء بالذات أو الحزب أو الجماعة أو القومية أو الجنس أو اللغة–، ومعرفة سبل المجرمين في الإضلال، والوقوف في وجه الباطل بكل حرية، وقوة. وتحصين المجتمع من دعوات الباطل، ومقاومته بكل وسيلة، بلا ركون إلى الظالمين، أو الاستسلام للمبطلين.