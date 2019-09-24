اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 52 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس فجر الإثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتَي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة، حيث شنّت حملة اعتقالات واسعة وانتشرت في الشوارع، كما استخدمت القنابل والأعيرة المطاطيّة بين المنازل السكنيّة وداخل الأحياء فتصدّى لها الفلسطينيون.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير يزن مغامس خلال اقتحامها بلدة بير زيت شمال غرب رام الله.

جرى ذلك خلال حملة مداهمات شنّتها قوات الاحتلال في البلدة، واعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، وتصدّى لها الفلسطينيون خلال انتشارها في شوارع البلدة.

في جديد ملف الأسرى الفلسطينيين حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الوضع الصحي للأسير رمضان مشاهرة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش بالقرب من غرفته.

ويعاني الأسير مشاهرة حالياً من أوجاع في الكلى وعدم انتظام في الضغط ودقات القلب ونسبة السكر في الدم.

إلى ذلك أصيب الاثنين، ثمانية شبان فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وتعرض الشبان الفلسطينيون للإصابة بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما أغلق جنود الاحتلال، الحاجز العسكري في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة "بيرزيت " نظموا في وقت سابق اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي "للبيرة " للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى.

هذا وواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، في ظل ظروف اعتقالية صعبة للغاية، بعد أن فك الأسير سلطان خلوف إضرابه عن الطعام الاحد، والذي استمر لـ67 يوما.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الاثنين، إن الأسرى الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام الذي دخل يومه الـ(72)، وإسماعيل على المضرب منذ (62) يوما، وطارق قعدان المضرب منذ (55) يوما.

في سياق آخر رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حالات موت غريبة لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، على مدار الأسابيع الماضية.

البداية كانت عندما توفى جندي إسرائيلي بعدما أصيب بجروح بالغة بعد أن اصطدمت به رافعة شوكية في قاعدة عسكرية شمال" إسرائيل"، على الرغم أنه لم يتم مشاهدتها وهي تتحرك.

وفي بداية الشهر، توفى دانييل ماردر، جندي المدفعية الذي أصيب في رأسه بحجر ألقى عليه بطريقة مثيرة للدهشة، ووقع الحادث عندما كان ماردر جالسًا في مرحاض كيميائي، وألقى أصدقاؤه بالحجارة على سطح المبنى. عندما خرج، أصابت إحدى الحجارة رأسه.

في أعقاب ذلك تعرض الجندي لنزيف في الدماغ، وتجري الشرطة العسكرية تحقيقاً في الحادث ومن المتوقع أن تقدم نتائج التحقيق إلى مكتب المدعي العام العسكري.

كما لقي جندي إسرائيلي، الاثنين، مصرعه جراء تعرضه لصعقة كهربائية خلال تواجده في بركة سباحة بمدينة تل أبيب، حيث أصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي مع جندي آخر، وتوفي الاثنين متأثرًا بجروحه.