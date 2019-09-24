نفى مسؤول الحركات في الحشد الشعبي جواد الربيعي، الاثنين استهداف طائرات مسيرة قطعات الحشد في الأنبار.

وقال في تصريح نقله عنه موقع الحشد إنه سمع دوي انفجار عند الواحدة من فجر الأحد في منطقة المرصنات، ولكن بعد تكثيف الجهد الاستخباري تبين عدم وجود أي استهداف بطائرات مسيرة.

ونفى الربيعي أيضاً وقوع استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن نطاق مسؤولية هيئة الحشد الشعبي.

وكان مصدر قد أفاد بأنّ طائرة مجهولة استهدفت موقعاً للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار لم تؤد إلى وقوع ضحايا، مضيفاً أن الاعتداء استهدف محيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الأنبار للحشد الشعبي حيث ترابض قوات من اللواء الثالث عشر ومنطلق عمليات ارادة النصر الخامسة.

من جهة اخرى أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، حكما بإعدام 9 أشخاص بتهمة الاشتراك في تفجير استهدف وزارة العدل في العام 2013.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ [بغداد] حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة العدل 2013 وخلف نحو مئة من الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين اعترفوا في دوري التحقيق والمحاكمة بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وتابع: "المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وكان تنظيم "القاعدة" قد أعلن مسؤوليته عن التفجير، بحسب وسائل إعلام حينها، وذلك باستخدام سيارات ملغومة وانتحاريين.

وأصدرت محكمة جنايات ديالى، الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي قتل ضابط في الشرطة، وخمسة مواطنين، بدوافع إرهابية في منطقة المنصورية، في المحافظة، شرق العراق.

إلى ذلك صدقت محكمة عراقية، الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، اعترافات متهمين بينهم منتسب أمني في مكافحة الإجرام، باختطاف عمال أجانب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 4 ضحايا.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الاثنين، أن محكمة تحقيق كركوك، صدقت اعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة، شمال بغداد، وتحرير أربعة ضحايا.

وذكر المركز أن أحد المتهمين من حملة الجنسية "البنغلاديشية"، والأخر منتسب في شعبة مكافحة الإجرام.

وأضاف المركز، أن قاضي التحقيق المشرف على أعمال شعبة الخطف في كركوك، دون اعترافات المتهمين الإثنين بخطف مجموعة من العمال من حملة الجنسية البنغلاديشية"، منوها إلى أن المتهمين يستغلان دورا سكنية في منطقتي رحيم اوه، وشوراو لأعمال الخطف.

وأفاد المركز نقلا عن قاضي التحقيق، قوله، بأن الدار الكائنة في منطقة شوراو تحتوي على سجن داخلي يوضع فيه المختطفون لغرض المساومة على فدية من ذويهم.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في ختام بيانه، أنه بعد التحري، والبحث ضبطت ستة جوازات سفر، وجرى تحرير أربعة مختطفين وتم تدوين أقوالهم كمشتكين.

وتلاحق الأجهزة الأمنية العراقية عصابات الخطف، والسطو المسلح، بشكل مستمر، ودقيق، في مختلف أنحاء البلاد، والتمكن من تحرير المختطفين والإيقاع بكبار المجرمين من خلال إعترافات المتهمين.

*مقتل جنديين تركيين بهجوم شمال العراق

قُتل جنديان تركيان، الاثنين، بهجوم في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، التي حمّلت عناصر حزب العمال الكردستاني المسؤولية. وأفادت الوزارة أن الجنديين قتلا بعدما "انفجرت (عبوة ناسفة) زرعها إرهابيون انفصاليون من حزب العمال الكردستاني لدى مرور قافلة إمدادات".

وينتشر الجنود الأتراك في شمال العراق منذ مايو في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني "المحظور" في أنقرة.