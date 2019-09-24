الأسد: الموقف الأوروبي من النزاع بسوريا يحرص على المصالح الأميركية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، التزام سوريا بالعملية السياسية، بالتوازي مع ممارسة حقها في مكافحة الإرهاب.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، "استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم صباح الاثنين غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء "بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق اجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا وبعيدا عن أي تدخل خارجي".

وقالت الوكالة الرسمية إن "الاجتماع كان إيجابيا وبناء ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية وصولا إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في سوريا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الإرهاب بكل أشكاله".

وأكد المعلم "التزام سوريا بالعملية السياسية مجددا استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

بدوره قدم بيدرسون، عرضا حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية مشيدا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية، مؤكدا استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري السوري وتحقيق النتائج المرجوة.

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقال غوتيرش أن "الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف"، مضيفا أنها ستعقد أولى جلساتها خلال أسابيع.

جاء إعلان غوتيرش بعد مباحثات اجراها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

إلى ذلك قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الموقف الأوروبي من النزاع في بلاده كان غير واقعي بمعظمه، مؤكداً أن الأوربيون يحرصون فقط على المصالح الأميركية.

ويأتي كلام الأسد خلال استقباله وفداً إيطالياً ضم عدداً من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين، برئاسة عضو مجلس الشيوخ باولو روماني، إذ قال إن "موقف معظم الدول الأوروبية حول ما جرى في سوريا لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البداية، واستمروا بذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب، وواصلوا انتهاج سياسة تحقق مصالح أميركا ولوبياتها عوضاً عن العمل لتحقيق مصالحهم".

الرئيس السوري رأى أنه ينبغي على السياسيين والأحزاب الأوروبية أن يحددوا ما هو شكل أوروبا الذي يطمحون إليه، وما هو الدور الذي يريدونه لها.

كما تناول اللقاء آخر التطورات في سوريا، وطرح أعضاء الوفد استفسارات عدة متعلقة بالأوضاع على الأرض والمسار السياسي وإعادة الإعمار.

الأسد تطرق خلال اللقاء إلى وجود تطورات إيجابية بسوريا على الرغم من أنّ الدول التي عملت على تأجيج الحرب وعلى رأسها تركيا وأميركا وأدواتها ما زالت مستمرة في سياستها هذه، وهي تضع العراقيل في وجه القضاء الكامل على الإرهاب.

من جهته، أكد الوفد أنّ "الرواية غير الواقعية التي روجت لها وسائل الإعلام واعتمدتها لتصوير ما يجري في سوريا منذ بداية الحرب، بدأت تفقد تأثيرها بشكل تدريجي على الرأي العام الأوروبي، وهذا بدوره يضع على الحكومات الأوروبية مسؤولية انتهاج سياسة مختلفة مبنية على الواقع وليس على ما يروج له الإعلام فقط".