استشهد 11 يمنياً بينهم سبعة من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي محافظات عمران والحديدة وحجة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان على منطقة السواد بمحافظة عمران ارتفعت إلى سبعة أشخاص بعد انتشال جثتي طفلين.

وكان موقع المسيرة نت أفاد في وقت سابق بأن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على منطقة السواد وإمعانا منه في جرائمه لاحق أسرة أحد المواطنين من البدو الرحل بداخل أحد المساجد بعد هروبهم من خيمتهم ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم فيما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

كما استشهد يمنيان اثنان أصيبا الأحد بجروح خطيرة نتيجة استهداف طيران العدوان سيارتهما في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان بنفس المحافظة.

وفي محافظة الحديدة استشهدت طفلة متأثرة بجراحها جراء القصف المدفعي للعدوان السعودي ومرتزقته الذي أصاب منزلها في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الأحد.

كما شن طيران العدوان 17 غارة على محافظات صنعاء وعمران وحجة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت لاحق استشهد يمني وأصيب آخر جراء غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة حجة شمال غرب اليمن. وذكر موقع المسيرة نت اليمني ان طيران العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة الشعاب بمديرية حرض في حجة بعدة غارات جوية ما أدى الى استشهاد مواطن وجرح آخر ووقوع أضرار مادية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ26 من آذار عام 2015 بمختلف صنوف الأسلحة مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين في وقت يرد فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية على جرائم العدوان باستهداف مواقعه وتجمعات مرتزقته.

في المقابل، أكّد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح 12 عنصراً من قوات التحالف السعودي بمواجهاتٍ مع القوات المسلحة اليمنية شرقي جبل الدود بجيزان السعودية.

وفي محاولة لفرض التهدئة في اليمن، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في وقتٍ سابق جميع الأطراف إلى مفاوضات جدية لا تستثني أحداً، مجدداً العفو العام وداعياً الجميع إلى الاستفادة منه.

كما حذر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي دول التحالف السعودي من رفض مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، وشدد على ضرورة ازدياد الوحدة اليمنية لتحقيق مشروع اليمن الواحد المؤمن بحقوق الآخرين والرافض لإلغاء الآخر.

من جهته، أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن بلاده تسعى في الوقت الراهن إلى حلّ سلمي، مؤكّداً على أن الرياض ستراقب مدى جدية أنصار الله في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها".

دعوة المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى الحوار جاءت بعد إعلان القوات المسلّحة اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عملية بـ 10 طائرات مسيرة على معملين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص، ما أدى إلى توقف كمية تقدر بحوالي 50% من إنتاج النفط.

من جانبه اكد الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني أن اختطاف القرار وصل لدرجة أن يكون السفيرين الأمريكي والسعودي بمثابة الحكام الفعليين لليمن قبل 21 سبتمبر 2014م

وقال في مقابلة مع قناة المسيرة بثت مساء الاحد: إن رفض الهيمنة ومصادر القرار اليمني من قوى خارجية وعبر قوى داخلية مثلت أحد منطلقات الثورة في 21 سبتمبر 2014م ، أن الجميع شارك في ثورة 21 سبتمبر وليس منطقة واحدة ، بما في ذلك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة.

واشار رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الى ان الهدف الرئيسي من التدخلات السعودية والأمريكية في اليمن كان إضعاف المؤسسات التي تحمي المشروع الوطني بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وانه لولا القرارات التي تبنتها اللجنة الثورية فيما يتعلق بعودة المؤسسات العسكرية قبل العدوان لكان الجيش تفكك وتساقط.

ونوه الدكتور بن حبتور الى أن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي منذ اللحظات الأولى كان يرفض فكرة الانتقام ولهذا لم يحصل أي تهور ولم تقام المشانق كما تصور البعض.

وحول مبادرة السلام التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى، وتلكؤ دول العدوان الاقلمية في الاستجابة لها قال: آلية اتخاذ القرار السعودي بطيئة بسبب ارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدم استجابة العدوان لمبادرة السلام التي جاءت من موقع القوة فما سيأتي سيكون أقوى.

إلى ذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال إفشال محاولتي تسلل نفذوها باتجاه مواقع المجاهدين في القحيفة بمديرية مقبنة.

هذا وشن الجيش واللجان الشعبية فجر الاثنين هجوما على مواقع المرتزقة جنوب حيران في محافظة حجة اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .

وذكر مصدر عسكري بأن العملية الهجومية رافقها إطلاق 4 صواريخ زلزال1 وقذائف على تجمعات المرتزقة مازاد من حجم الخسائر في صفوفهم وفي حجة قتل 16 عنصرا لقوى العدوان بعمليات قنص جنوب حرض وشرق مثلث عاهم.