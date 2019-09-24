تسلمت القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية 4 مروحيات من طراز "شاهد 278" و"شاهد 285" الايرانية الصغيرة والسريعة المصنعة من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

وفي كلمة خلال المراسم قال نائب وزير الدفاع العميد قاسم تقي زادة ، ان خبراء ونخب منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بمشاركة واستثمار طاقات البلاد سواء الشركات المعرفية او الجامعات او المراكز البحثية خاصة المراكز العلمية والتكنولوجية للحرس الثوري، حيث تضافرت جهودها لتحقيق هذا المنجز الوطني الكبير.

وحول خصائص هذه المروحيات قال، ان المروحية "شاهد 278" تسع 5 افراد وهي قادرة على اداء العديد من المهمات منها الدورية والاستطلاع والتكسي الجوي ونقل القادة والمرافقة والدفع للقوات البرية والتصوير والتدريب والاغاثة الجوية ، فيما تسع المروحية "شاهد 285" لشخص واحد لمهمات القتال عن قرب.

واوضح بان المروحيتين تعدان من فئة المروحيات الخفيفة وان دورة انتاجها التي تشمل التصميم والانتاج والتصليح والصيانة، وطنية الصنع تماما بيد خبراء البلاد.

ومن خصائص هذه المروحيات مقارنة مع المروحيات المماثلة لها في العالم، خفض نفقات التصليح والصيانة وتوطين منظوماتها الميكانيكية والهيدرولية والالكترونية والهيكلية وقال، ان هذه المروحيات بامكانياتها الحديثة، جاهزة لتدريب الجيل الجديد لطياري المروحيات وصون حدود البلاد ومواجهة العدو في ساحات القتال داخل الحدود.

واضاف، ان مروحية "شاهد 278" ذات الاستخدام العسكري والتجاري تعد اول مروحية وطنية بالتزامها جميع الضوابط الدولية نجحت في الحصول على شهادة تصميم من نوع (Type Certificate) خط انتاج (POA) من منظمة الطيران المدني الايراني.

وقال العميد تقي زادة، انه وبتصميم وتصنيع هذه المروحيات من قبل مركز "شاهد" للابحاث الجوية اصبحت ايران ضمن عدد قليل من الدول المالكة لتكنولوجيا تصميم وتصنيع المروحيات.