قال الرئيس الفرنسي إيمانويل، الاثنين، في حديث إلى صحيفة "لو موند الفرنسية"، إنه يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو" السعودية.

وشكك ماكرون في إمكانية عقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "إن الفرص للقاء يجمع ترامب وروحاني لم ترتفع منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" في السعودية".

وأرسلت باريس 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو، وفق ما أعلن الجيش الفرنسي الخميس الماضي.

وكان ماكرون، أعلن في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداد بلاده للمشاركة بالخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي طالت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية السعودية، الاسبوع الفائت، بعدما أعربت باريس عن "شكوك قوية" في أن الهجوم الذي استهدف معملين لشركة "أرامكو" السعودية نفذ من اليمن.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت في 14 سبتمبر الجاري، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

كما أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، الاثنين، أنه من الضروري تقديم الأدلة على اتهام دولة ما بالوقوف وراء الهجمات على المنشأتين النفطيتين السعوديتين، وأن مجرد إطلاق اتهامات أمر غير مقبول.

وقال ناريشكين للصحفيين بهذا الصدد: "بالطبع، ندين مثل هذه التصرفات، لكن من الضروري تقديم أدلة دامغة وموضوعية للاتهام. مجرد إطلاق تصريحات باتهام هذه الدولة أو تلك، أو اتهام حركة أو قوة ما، أمر غير مقبول".