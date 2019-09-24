تواجه روسيا مرة أخرى خطر الحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن كشفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) عن وجود ”تضارب“ في البيانات التي حصلت عليها من الوكالة الروسية.

وقالت الوادا يوم الاثنين إنها بدأت اجراءات عدم امتثال ضد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بعد فحص بيانات عن نتائج رياضيين موجودة في سجلات معمل موسكو حصلت عليها الوكالة العالمية في يناير كانون الثاني.

وتعني هذه الأنباء أن الوكالة الروسية تواجه خطر إعلانها ”غير ممتثلة“ بعد أشهر قليلة من رفع الإيقاف عنها ما قد يضع المزيد من الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية لاستبعاد روسيا من أولمبياد طوكيو العام المقبل بداعي اخفاقها في ضمان نزاهة رياضييها.

وتسلمت اللجنة التنفيذية في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقريرا من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها يوم الاثنين بشأن آخر مستجدات عملية تحليل بيانات معمل موسكو والتي تحوي نتائج ألوف الاختبارات التي خضع لها رياضيون من روسيا.

وقالت الوادا في بيان ”أبلغت لجنة مراجعة الامتثال اللجنة التنفيذية بأن مزيدا من التحقيقات .. بشأن وجود تضارب في بيانات معمل موسكو .. دفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لبدء اجراءات عدم امتثال رسمية ضد الوكالة الروسية في 17 سبتمبر 2019“.

وقدم جوناثان تايلور رئيس لجنة مراجعة الامتثال هذه المعلومات أمام اللجنة التنفيذية في طوكيو يوم الاثنين.

وقالت الوادا أيضا إن 47 حالة مزعومة لانتهاك اللوائح كان قد تم الاشارة اليها والتحرك بشأنها لم تتأثر بهذا ”التناقض“ في البيانات.

وأبلغ الكسندر ايفليف رئيس المجلس المشرف على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وكالة انترفاكس ”منحت الوادا الجانب الروسي مهلة ثلاثة أسابيع للرد على مزاعم حدوث تغيير في قاعدة البيانات في معمل موسكو. نعكف على تقديم إجابات“.

ولم يتسن على الفور الوصول لمدير الوكالة الروسية يوري جانوس للتعليق.