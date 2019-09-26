اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان ابواب المفاوضات ستفتح لو انهت اميركا ضغوطها القصوى.

وموسكو تعتبر عقوبات واشنطن الجديدة ضد إيران غير قانونية

وفي تصريح ادلى به لصحيفة "اندبندنت" البريطانية قال عراقجي: إن إجراءات الحظر الاميركية القصوى ادت الى المقاومة القصوى من قبل الشعب الايراني.

واوضح بانه ومن اجل بدء مفاوضات حقيقية يجب إنهاء الحرب الاقتصادية وقال: لسنا نحن فقط بل ان اي دولة لما كانت ان تتفاوض تحت الضغوط.

وصرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية بانه لو عاد ترامب الى الاتفاق النووي فاننا سنلتقي ايضا مع اميركا في إطار مجموعة "5+1".

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الاثنين: إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران غير قانونية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال كيف ستواجه روسيا العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران: "نحن نعتبر هذه العقوبات غير قانونية".

في هذا الصدد، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن العقوبات التي تهدد أميركا بفرضها على إيران، ستؤدي إلى تفاقم الوضع.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن "أميركا فرضت عقوبات على الأفراد والشركات، وفرضت عقوبات ضد الإرهاب، وشنت حربا اقتصادية علينا، هل بقي عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة

الأمريكية على إيران؟ فرضوا العقوبات علينا لمدة 40 عاما وما زلنا نقاومهم على مدى 40 عاما".

وكان الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

وقال ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرا إلى أن طهران لن تستطيع أن تحصل على أسلحة نووية.

وكتب ترامب على "تويتر"، السبت 22 يونيو / حزيران: "إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا: "في ظل الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه معهم الرئيس السابق باراك أوباما، كان الإيرانيون في طريقهم لامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة".