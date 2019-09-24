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رقم الخبر: 264364 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: رياضة  
كوبر يرحل عن تدريب أوزبكستان بعد الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني

كوبر يرحل عن تدريب أوزبكستان بعد الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني

استغنت أوزبكستان عن خدمات هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني يوم الاثنين ليصبح أول ضحية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وعينت أوزبكستان كوبر في اغسطس اب 2018 وقاد البلاد إلى دور الستة عشر في كأس آسيا في يناير كانون الثاني لكنه تجرع هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام المنتخب الفلسطيني الشهر الماضي في افتتاح مشوار التصفيات.

وأعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان في بيان على موقعه على الانترنت أن المدرب الأرجنتيني ترك منصبه.

وقاد كوبر (63 عاما) منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا كما قاد بلنسية للظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2000 و2001.

ولم يسبق لمنتخب أوزبكستان التأهل لكأس العالم لكن مجموعة اللاعبين الحاليين يحدوها الأمل في تحقيق هذا الانجاز بعد فوز البلاد بكأس آسيا تحت 23 عاما في الصين مطلع العام الماضي.

وأوقعت القرعة المنتخب القادم من آسيا الوسطى في المجموعة الرابعة في التصفيات الاسيوية مع فلسطين وسنغافورة واليمن والسعودية.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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