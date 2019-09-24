قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال تصريحاته للصحفيين في نيويورك، شرحا حول مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية للسلام في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي"؛ مؤكدا في السياق على تكاتف البلدان الاقليمية الثمانية لتنفيذ هذه المبادرة.

واضاف وزير الخارجية خلال هذا اللقاء الصحفي الذي عقد بمقر الامم المتحدة في نيويورك : ان اهمية مضيق هرمز لاتقتصر على الجانب الستراتيجي فحسب، وعليه فإن مبادرة هرمز او نظرية الائتلاف من اجل الامل التي اقترحها الرئيس الايراني هي في غاية الجدية بالنسبة الينا.

وقال : هذه المبادرة هي بمثابة تغيير الاتجاه من رؤية شراء الامن نحو الاستناد على شعوب المنطقة ذاتها والتعاون فيما بينها؛ لانها تشكل دعامة الامن الاقليمي ومن دونهم سيكون الامن وهيا بعيد المنال.

واستطرد ظريف : ان هناك بعض الدول الاقليمية التي وصلت بها التصرفات الصبيانية الى عدم استخدامها اسم الخليج الفارسي، وذلك في الوقت الذي كان اسم الخليج الفارسي يدرج في ترويسات الحكومة السعودية قبل 50 عاما.