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رقم الخبر: 264362 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
رئيس المركزي الإيراني: تشاورنا مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة
على هامش المؤتمر المصرفي الدولي في الكويت

رئيس المركزي الإيراني: تشاورنا مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة

قال رئيس البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي: ان المؤتمر المصرفي الدولي كان فرصة مناسبة للتشاور في الكويت مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة.

وكتب همتي على صفحته في (الإنستغرام): "شاركت يوم الاثنين وبدعوة من رئيس البنك المركزي الكويتي في المؤتمر المصرفي الدولي، حيث تم البحث في إجتماعاته قضايا مهمة والتحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها النظام المصرفي".

وبيّن همتي انه تم البحث بالتفصيل بشأن سرعة التطور التکنولوجي وكيفية مواكبة النظام المصرفي له كي لا يفقد مكانته، قائلاً: "الأمر الثاني الذي تم بحثه هو النمو السريع لديون الشركات التي إن سارت على هذا المنوال خلال العشرين سنة القادمة فسيصل مجموع الديون العالمية الى 500 بالمائة من إجمالي إنتاجها".

ونوه همتي الى أن المؤتمر المصرفي الدولي كان فرصة مناسبة للتشاور في الكويت مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة. وأضاف: شارك في المؤتمر رؤساء البنوك المركزية لكل من قطر والإمارات وعمان والسعودية والبحرين ومصر.

 

 
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