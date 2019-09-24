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رقم الخبر: 264361 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
السلام.. رسالة إيران للمجتمع الدولي

السلام.. رسالة إيران للمجتمع الدولي

كتبت صحيفة "مورنينج بوست" (هونغ كونغ) في مقال لها نشرته اليوم الإثنين، ان إيران لديها مشروع سلام للعالم بأسره وان الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني يعتزم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

وأضافت هذه الصحيفة في مقالها، ان الرئيس الإيراني سيعلن عن هذه المبادرة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مؤكدة ان إيران تهدف الى إنهاء التوترات

وتابعت، ان الرئيس الإيراني يحث أميركا بألا تتسبب في إنعدام الإستقرار والأمن في المنطقة من خلال إرسال قواتها العسكرية اليها.

ويشير المقال، الى أنه من وجهة نظر إيران، تدفق القوات العسكرية الأميركية الى المنطقة يخاطر بأمن خطوط أنابيب النفط والملاحة البحرية؛ الأمر الذي لا يصب في مصلحة المنطقة.

ويضيف، ان روحاني أكد في خطاب ألقاه في العرض العسكري السنوي يوم الأحد، "أن القوات الأجنبية تجلب انعدام الأمن والاستقرار لشعبنا والمنطقة".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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