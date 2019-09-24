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رقم الخبر: 264360 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط والثروة المعدنية السوري يصل عسلوية
على رأس وفد من الناشطين في قطاعي النفط والطاقة

وزير النفط والثروة المعدنية السوري يصل عسلوية

وصل وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي سليمان غانم، الى مطار الخليج الفارسي في عسلوية (جنوب ايران) الاثنين على رأس وفد من الناشطين في قطاعي النفط والطاقة.

ورحب مدير منظمة منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة وحاكم عسلوية والرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز بوزير النفط السوري والوفد المرافق له لدى وصوله الى المطار .

وسيقوم الوفد السوري خلال هذه الزيارة بتفقد مراحل تشغيل مصافي بارس الجنوبية والصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية لمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة .

وقال المدير التنفيذي لمنظمة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة بيروز موسوي، في مراسم استقبال الوفد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سباقة في مجال نقل التجارب إلى أشقائها لتحقيق النمو والتقدم، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة بإعادة بناء وتطوير صناعات النفط والطاقة في سوريا .

 
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