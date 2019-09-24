وسجل كريم بنزيما هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 64 عبر كرة رأسية، مستغلاً عرضية زميله داني كارفاخال المميزة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في الليجا ويتربع على صدارة الهدافين هذا الموسم.



ونشرت صحيفة آس الإسبانية إحصائية توضح مدى الدور المهم الذي يقدمه بنزيما في الآونة الأخيرة مع ريال مدريد، حيث تمكن من معادلة ليونيل ميسي نجم برشلونة في عدد الأهداف المسجلة في الليجا خلال عام 2019.



ووصل بنزيما للهدف رقم 20 منذ بداية عام 2019، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله ميسي أيضا، علماً أن الأخير لم يسجل أي هدف هذا الموسم بسبب غيابه عن أول 4 مباريات ومشاركته في المباراة الأخيرة كبديل في الشوط الثاني.