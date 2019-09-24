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رقم الخبر: 264359 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: رياضة  
بنزيما يعادل ميسي ويوسع الفارق مع رونالدو في عام 2019

بنزيما يعادل ميسي ويوسع الفارق مع رونالدو في عام 2019

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التألق في الموسم الحالي بعد قيادة ريال مدريد للفوز في مباراة صعبة للغاية ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم أمس الأحد لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 64 عبر كرة رأسية، مستغلاً عرضية زميله داني كارفاخال المميزة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في الليجا ويتربع على صدارة الهدافين هذا الموسم.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية إحصائية توضح مدى الدور المهم الذي يقدمه بنزيما في الآونة الأخيرة مع ريال مدريد، حيث تمكن من معادلة ليونيل ميسي نجم برشلونة في عدد الأهداف المسجلة في الليجا خلال عام 2019.

ووصل بنزيما للهدف رقم 20 منذ بداية عام 2019، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله ميسي أيضا، علماً أن الأخير لم يسجل أي هدف هذا الموسم بسبب غيابه عن أول 4 مباريات ومشاركته في المباراة الأخيرة كبديل في الشوط الثاني.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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