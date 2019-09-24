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رقم الخبر: 264358 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
صادرات البنزين تدر 200 مليون دولار عملة صعبة أسبوعياً

صادرات البنزين تدر 200 مليون دولار عملة صعبة أسبوعياً

أعلن المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الايرانية، ان صادرات البنزين تدر 150 إلى 200 مليون دولار عملة صعبة أسبوعياً عبر السوق التصديرية لهذه البورصة.

وأوضح علي حسيني، في تصريح له الاثنين، انه وعلى مدى 7 أسابيع ماضية، تم طرح 100 ألف طن بنزين في كل أسبوع، حيث بيعت جميع هذه الشحنات. ولفت الى أن الشحنات تم تصريفها عبر السوق التصديرية لبورصة الطاقة ومقومة بالنقد الأجنبي. وأكد ان الطرح الأسبوعي يشمل 400 إلى 500 ألف طن ديزل وبنزين وغاز مسال، وفي بعض الأحيان تباع بأسعار تنافسية لشدة إقبال المشترين.

 
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