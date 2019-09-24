وأوضح علي حسيني، في تصريح له الاثنين، انه وعلى مدى 7 أسابيع ماضية، تم طرح 100 ألف طن بنزين في كل أسبوع، حيث بيعت جميع هذه الشحنات. ولفت الى أن الشحنات تم تصريفها عبر السوق التصديرية لبورصة الطاقة ومقومة بالنقد الأجنبي. وأكد ان الطرح الأسبوعي يشمل 400 إلى 500 ألف طن ديزل وبنزين وغاز مسال، وفي بعض الأحيان تباع بأسعار تنافسية لشدة إقبال المشترين.