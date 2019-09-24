وأوضح جعفر سرقيني، في تصريح الاثنين، ان القرار الجديد يأتي للحد من التصدير الخام للمواد المعدنية ولتحقيق قيمة مضافة أعلى. وأضاف: ان الرسوم الجديدة تستهدف الحفاظ على الإنتاج المحلي، لافتاً الى أن القرار يسري على تصدير المركزات وكريات الخام الحديد أيضاً.