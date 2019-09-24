|رقم الخبر: 264357
|تاريخ النشر: أيلول 23, 2019
|الوقت: 17:20
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تفرض رسوماً على صادرات المواد المعدنية
أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني عن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على تصدير المواد المعدنية الخام الى الخارج.
وأوضح جعفر سرقيني، في تصريح الاثنين، ان القرار الجديد يأتي للحد من التصدير الخام للمواد المعدنية ولتحقيق قيمة مضافة أعلى. وأضاف: ان الرسوم الجديدة تستهدف الحفاظ على الإنتاج المحلي، لافتاً الى أن القرار يسري على تصدير المركزات وكريات الخام الحديد أيضاً.
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