  • الثلاثاء ٢٤ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264357 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
إيران تفرض رسوماً على صادرات المواد المعدنية

إيران تفرض رسوماً على صادرات المواد المعدنية

أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني عن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على تصدير المواد المعدنية الخام الى الخارج.

وأوضح جعفر سرقيني، في تصريح الاثنين، ان القرار الجديد يأتي للحد من التصدير الخام للمواد المعدنية ولتحقيق قيمة مضافة أعلى. وأضاف: ان الرسوم الجديدة تستهدف الحفاظ على الإنتاج المحلي، لافتاً الى أن القرار يسري على تصدير المركزات وكريات الخام الحديد أيضاً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0661 sec