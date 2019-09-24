قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في ياسوج رئيس لجنة التجارة المشتركة الإيرانية-السلوفاكية: إن التجارة بين البلدين زادت بنسبة 110% هذا العام على الرغم من الحظر المفروض.

وأضاف جبار كياني بور، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الاثنين: هذا الحجم من المعاملات هو خطوة قيمة لاستمرار العلاقات الثنائية بين إيران وسلوفاكيا. وأضاف: ان مشاركة الوفود التجارية للبلدين، على الرغم من الحظر، لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق هذا النجاح.

وقال كياني بور: إن رئيس غرفة التجارة السلوفاكية قد أزال المشاكل المتعلقة بعودة العملة الصعبة من تصدير الشركات الإيرانية إلى براتيسلافا. وصرح: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك تجاري جيد لأوروبا بوجود الأسواق الواسعة في أطرافنا.

وأشار كياني بور إلى أن سلوفاكيا ستكون بوابة المنتجات الإيرانية إلى أوروبا، وقال: ان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعقد في بداية العام القادم 2020 لحل مشاكل الأعمال التجارية للنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في سلوفاكيا.

يذكر أن سلوفاكيا بلد غير ساحلي في وسط أوروبا يبلغ عدد سكانه حوالي 4ر5 مليون نسمة وعاصمته براتيسلافا.