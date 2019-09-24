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رقم الخبر: 264355 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: سياسة  
موسوي: على بريطانيا وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية بدلا من اتهام ايران

موسوي: على بريطانيا وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية بدلا من اتهام ايران

رفض المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" باتهام ايران باستهداف منشآت ارامكو، مطالبا بريطانيا بوقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية ، بدلا من محالاوتها غير المجدية ضد ايران.

وفي تعليقه على مزاعم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في اتهام ايران بالتورط في استهداف منشآت ارامكو النفطية بالسعودية، قال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي": ان الحكومة البريطانية وبدلا من محاولاتها غير المجدية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، عليها وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية والذي هو مطلب للعديد من شعوب العالم ، وتبرئة نفسها من تهمة ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني.

وكان جونسون قد زعم في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت "أرامكو".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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