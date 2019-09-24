وقال "مرتضى براري" اليوم الاثنین ان إيران وبرغم من الحصار دام لاكثر من 40 عامًا نجحت في تحقيق الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء وذلك بفضل جهود شبابها.

واضاف "لقد حققت إيران إنجازات مهمة في صناعة الفضاء على مدار العقد الماضي، حيث احتلت إيران المرتبة الأولى بين دول المنطقة والحادية عشرة على مستوى العالم.

وشدد أن الخبراء الإيرانيين لديهم العلم والخبرة بمنصة الإطلاق والقاذفة والقمر الصناعي ومحطة الاستقبال ومحطة بيانات الأقمار الصناعية مما يعتبر شرفا للبلاد.

وقال إن تكنولوجيا الفضاء في البلاد ستستقر خلال السنوات العشر المقبلة كما تم إطلاق قمرين صناعيين في العام الماضي مشددا على أن إطلاق القمر الصناعي على مسافة 500 كيلومتر تصل إلى مدار 36 ألف كيلومتر في طور الإنجاز، كما سيتم استكمال ثلاثة أقمار صناعية في هذا المجال.