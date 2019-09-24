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رقم الخبر: 264354 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران ستطلق القمر الصناعي البيئي "آيات"
رئيس منظمة الفضاء الإيرانية:

ایران ستطلق القمر الصناعي البيئي "آيات"

أعلن نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية مرتضى براري انه سیتم تفعیل مشروع القمر الصناعي " آيات " الخاص بالبئية واطلاقة الى مدار الارض.

وقال "مرتضى براري" اليوم الاثنین ان إيران وبرغم من الحصار دام لاكثر من 40 عامًا نجحت في تحقيق الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء وذلك بفضل جهود شبابها.

واضاف "لقد حققت إيران إنجازات مهمة في صناعة الفضاء على مدار العقد الماضي، حيث احتلت إيران المرتبة الأولى بين دول المنطقة والحادية عشرة على مستوى العالم.

وشدد أن الخبراء الإيرانيين لديهم العلم والخبرة بمنصة الإطلاق والقاذفة والقمر الصناعي ومحطة الاستقبال ومحطة بيانات الأقمار الصناعية مما يعتبر شرفا للبلاد.

وقال إن تكنولوجيا الفضاء في البلاد ستستقر خلال السنوات العشر  المقبلة كما تم إطلاق قمرين صناعيين في العام الماضي مشددا على أن إطلاق القمر الصناعي على مسافة 500 كيلومتر تصل إلى مدار 36 ألف كيلومتر في طور الإنجاز، كما سيتم استكمال ثلاثة أقمار صناعية في هذا المجال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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