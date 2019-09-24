قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح للاذاعة الوطنية الامريكية (NPR) : ان ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب.

واضاف ظريف في تصريحه للاذاعة الامريكية امس (الاحد) : نحن سنصمد امام العداء الامريكي المتهور؛ كفّوا عن الوهم بانه يمكن هزيمة ايران بواسطة الضغوط.

وتابع : انني استطيع ان اؤكد لكم بان امريكا تعجز عن اخضاعنا عبر الضغوط.

واكد وزير الخارجية الايراني، على انه لو تم التعامل من خلال الاحترام المتبادل مع طهران، حين ذلك يمكن التوصل الى اتفاق افضل.

ونوّه ظريف الى القول : من المقرر ان ينعقد اجتماع يوم الاربعاء القادم بحضور 4 اعضاء من اجمالي الاعضاء الخمسة الدائمين لدى مجلس الامن الدولي، الى جانب المانيا ومندوب رفيع من الاتحاد الاوروبي؛ كما يوجد (في هذا الاجتماع) مقعد شاغر يعود الى امريكا؛ لكن هذا المقعد يفتقر الى تذكرة (وهي) الالتزام بالقانون.

وفي جانب آخر من هذا الحوار، تطرق وزير الخارجية الى مزاعم امريكا حول "ضلوع ايران في استهداف المنشآت النفطية السعودية"؛ مبينا : انّني على يقين بان ايران لاتربطها اي صلة بهذه القضية.

واردف : مالذي يدعونا الى القيام بذلك؟! اذا ما كنتم تسعون وراء "نظرية المؤامرة"، وتبحثون عن الجهة المستفيدة من هذا الاجراء، فإن هناك الكثيرون ممن ادرجت اسماؤهم على قائمة المنتفعين، والتي لا تقتصر على امريكا و"اسرائيل" فقط.