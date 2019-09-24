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رقم الخبر: 264352
تاريخ النشر: أيلول 23, 2019
الوقت: 15:48
الاقسام: منوعات
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الکلمات المفتاحية
حروب
العصر
النفط
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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