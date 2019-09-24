أوقفت مجموعة من الدلافين الموجودة بخليج أجاكسيو على جزيرة كورسيكا الفرنسية، السبت، بطولة فرنسا للتحمل على دراجات مائية «جت سكي» مرات عدة، وقالت نتالي رولدان، رئيسة نادي «إمبريال جت كلوب»،

منظم البطولة التي تختتم الأحد: «اضطررنا إلى وقف المسابقة 4 مرات»، مضيفة: «الدلافين موجودة هنا منذ يومين وهي تلهو مع الدراجات وتقفز في المياه»، وأضافت: «ينبغي حماية الدلافين فهي في ديارها هنا، مع أن الأمر صعب علينا على صعيد المسابقة»، وظهرت الدلافين نهاية الأسبوع أيضاً، خلال تمارين المشاركين في هذه البطولة.