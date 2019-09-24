رجع دب هارب من حظيرته في جنوب غرب فرنسا في يونيو الماضي إلى جبال البيرينيه، حيث أبصر النور هذا الشتاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

قال سلطات المنطقة إن "عناصر المكتب الوطني للصيد والثروة الحيوانية البرية أعادوا الدب الصغير البالغ 8 أشهر إلى الغابة بعد إسعافه في يونيو".

وأمسك بالدبّ دويو في 10 يونيو بعد مطاردة في الحقول استمرت عدة أيام عندما كان يهيم بالقرب من مساكن بلدة في البيرينيه عند الحدود مع إسبانيا، وكان دويو وقتها في شهره الـ 5 وغير مفطوم.

وكشف الفحص السريري للدب أنه ذكر ولد في الشتاء ويبلغ وزنه 8.25 كغم، وكان الحيوان في حالة صحية سيئة جداً ويعاني من فقر الدم ومن هزل شديد ولم يعد بوسعه التنقل. وتمت رعايته وتغذيته قبل إعادة إطلاقه في الغابة.